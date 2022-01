Corea Nord pubblica foto dallo spazio | ' scattata da missile'

Advertising

Agenzia_Ansa : Quello lanciato oggi dalla Corea del Nord è il suo missile più potente dal 2017, secondo Seul #ANSA - fattoquotidiano : La Corea del Nord lancia “il missile più potente dal 2017” e pubblica le foto della terra scattate dallo spazio. Co… - ilpost : Le foto della Terra scattate da un missile nordcoreano lanciato nello Spazio - Beatric72980398 : RT @L3onard___: Tutto il mondo parla del Canada. Eccetto noi e la Corea del Nord. - Ornellabertell2 : RT @L3onard___: Tutto il mondo parla del Canada. Eccetto noi e la Corea del Nord. -

Ultime Notizie dalla rete : Corea Nord

L'agenzia di stampa delladelKcna ha diffuso una serie di fotografie, che mostrano la terra dallo spazio, nelle quali sono visibili la penisola coreana e parte della Cina, che Pyongyang afferma essere state ...Read More Worlddel: conferma lancio missile, foto scattate dallo spazio 31 Gennaio 2022 Ladelha diffuso alcune fotografie che, afferma, sono state scattate nello spazio da ...Ben ritrovati, la settimana che si apre oggi è quella del via alle Olimpiadi invernali cinesi, che tra fobia da contagi e boicottaggi sono e saranno (ma non è sempre così per i ...(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'agenzia di stampa della Corea del Nord Kcna ha diffuso una serie di fotografie, che mostrano la terra dallo spazio, nelle quali sono visibili la penisola coreana e parte dell ...