Coppa di Francia: PSG-Nizza, le formazioni ufficiali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gli ottavi di finale della Coppa di Francia si chiudono questa sera con il big match tra PSG e Nizza, rispettivamente prima e seconda della Ligue 1 (di seguito le formazioni ufficiali). Nei turni precedenti, i parigini hanno eliminato Feignies (squadra che milita nel Championnat National 3, il quinto livello del calcio francese) e Vannes, che invece gioca nel Championnat National ovvero la terza serie. La squadra principale della capitale francese vanta il maggior numero di vittorie del torneo (14) e ha alzato la Coppa per sei volte nelle ultime sette edizioni, dunque è favorita anche quest’anno. Reduce da due vittorie consecutive in campionato, il PSG vuole allungare la striscia positiva di risultati e ottenere la qualificazione. Non sarà facile, però, contro un ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gli ottavi di finale delladisi chiudono questa sera con il big match tra PSG e, rispettivamente prima e seconda della Ligue 1 (di seguito le). Nei turni precedenti, i parigini hanno eliminato Feignies (squadra che milita nel Championnat National 3, il quinto livello del calcio francese) e Vannes, che invece gioca nel Championnat National ovvero la terza serie. La squadra principale della capitale francese vanta il maggior numero di vittorie del torneo (14) e ha alzato laper sei volte nelle ultime sette edizioni, dunque è favorita anche quest’anno. Reduce da due vittorie consecutive in campionato, il PSG vuole allungare la striscia positiva di risultati e ottenere la qualificazione. Non sarà facile, però, contro un ...

