Consiglio dei ministri nel pomeriggio per le nuove norme di contrasto al corona virus Da domani obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Revisione delle norme per i contagi a scuola, sistema di calcolo dei positivi, forse fra i colori resisterà la sola zona rossa. Revisione parziale dei periodi di quarantena, prosecuzione ancora per un po' delle mascherine all'aperto, altre possibili decisioni nella riunione (ore 15) del Consiglio dei ministri. Da domani obbligo di green pass in vari esercizi ed uffici pubblici ed obbligo di vaccinazione anti corona virus over 50.

