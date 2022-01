Consiglio dei ministri alle ore 16, sul tavolo le nuove misure contro il Covid (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario DraghiROMA – Si riunisce oggi pomeriggio alle ore 16 il Consiglio dei ministri. Al centro della riunione, secondo quanto si apprende da fonti di governo, la decisione su alcune misure per la prevenzione dell’epidemia da Covid, dato che oggi scadono alcune delle prescrizioni previste dal decreto approvato a dicembre: l’uso delle mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. Entrambe le misure, secondo quanto si apprende, potrebbero essere prorogate. Il governo deve anche decidere su nuove norme per regolare quarantene e Dad nella scuola, ma questo tema potrebbe andare in un successivo Consiglio dei ministri, da convocare entro la settimana. Sul tavolo anche ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il presidente delMario DraghiROMA – Si riunisce oggi pomeriggioore 16 ildei. Al centro della riunione, secondo quanto si apprende da fonti di governo, la decisione su alcuneper la prevenzione dell’epidemia da, dato che oggi scadono alcune delle prescrizioni previste dal decreto approvato a dicembre: l’uso delle mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. Entrambe le, secondo quanto si apprende, potrebbero essere prorogate. Il governo deve anche decidere sunorme per regolare quarantene e Dad nella scuola, ma questo tema potrebbe andare in un successivodei, da convocare entro la settimana. Sulanche ...

Advertising

Radio1Rai : Oggi Consiglio dei ministri sulle nuove norme anti-Covid. Nino @Cartabellotta @GIMBE: «Servono misure a fisarmonica… - GiovaQuez : Verso Consiglio dei Ministri alle 15. Attese misure su mascherine e discoteche. E primo confronto interno al Govern… - marcodimaio : In 2 giorni hanno “bruciato” costituzionalisti e giuristi di fama, vertici dei Servizi, ambasciatori, presidenti di… - ares982 : @LucioMM1 @GiovaQuez Grazie del suo illuminato parere professore, non avevamo capito che il covid è un raffreddore.… - SilviaGaiaG : Sto preparando un po' di approfondimenti per i prossimi giorni, ma non capisco come si possono impostare dei tweet… -