Configurare il port forwarding su un router

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilrimane un concetto oscuro per molti utenti ed anche i più esperti possono incontrare difficoltà se non hanno studiato concetti di rete informatica. Consi intende quella operazione per cui si impone il trasferimento di dati da un computer ad un altro tramite una specificaa del. Questo perché ogni programma o servizio che si connette ad Internet deve utilizzare delle specifichee per funzionare: alcune sono disponibili per l'uso quotidiano e quindi sempre "inoltrate", mentre altree devono essere aperte manualmente per poter trasferire i dati da quella specificaa verso il computer che deve riceverle. Questa operazione è indispensabile quando utilizziamo di programmi di P2P ...