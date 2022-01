Conferenza Stampa Sanremo 2022, Amadeus: “Mi auguro che sia il Festival della gioia” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è appena conclusa la Conferenza Stampa di presentazione del Festival Di Sanremo 2022, tenutasi alla Sala De Santis del casinò della città ligure. La 72esima edizione della kermesse canora partirà domani e come da tradizione, a 24 ore dalla partenza della competizione, in Conferenza Stampa davanti alla platea di addetti ai lavori, sono stati svelati nuovi dettagli sulle cinque serate. E’ stato il direttore di Raiuno, Stefano Coletta ad aprire la Conferenza Stampa “C’è molta emozione poichè sono giunto a pochi giorni dallo scoppio della pandemia: intrattenimento e pandemia sono un ossimoro che ci hanno dato grande tenacia per gestire la drammatica situazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è appena conclusa ladi presentazione delDi, tenutasi alla Sala De Santis del casinòcittà ligure. La 72esima edizionekermesse canora partirà domani e come da tradizione, a 24 ore dalla partenzacompetizione, indavanti alla platea di addetti ai lavori, sono stati svelati nuovi dettagli sulle cinque serate. E’ stato il direttore di Raiuno, Stefano Coletta ad aprire la“C’è molta emozione poichè sono giunto a pochi giorni dallo scoppiopandemia: intrattenimento e pandemia sono un ossimoro che ci hanno dato grande tenacia per gestire la drammatica situazione ...

