Con un aumento di 1,5-2 °C l'estate durerà fino a 21 giorni in più (Di martedì 1 febbraio 2022) Il riscaldamento globale ha causato un aumento delle temperature e un intensificarsi di piogge ed eventi estremi, ma come cambieranno di preciso le stagioni e cosa aspettarsi?A dare una risposta ci hanno pensato i ricercatori dell'Università di Scienze e tecnologia di Pohang (Postech), Corea del Sud, che hanno appena pubblicato uno studio in cui hanno calcolato che, dopo aver analizzato le variazioni secondo uno scenario che prevede un rialzo di 1,5 e di 2 °C, l'estate potrebbe allungarsi fino a 21 giorni.Seung-Ki Min, docente del Laboratorio di ricerca sul cambiamento climatico e coordinatore del team di ricerca, ha verificato che un riscaldamento di 2 °C farebbe sì che la stagione duri 112 giorni e non più i soliti 91. Se invece ci fossero 1,5 °C si arriverebbe a un prolungamento di 12-13 ...

