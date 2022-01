“Con questi valori riuscirò a rimanere incinta naturalmente?” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Salve dottore, io e mio marito stiamo provando ad avere un figlio in maniera naturale, però dopo più di un anno ancora niente. Premetto che io ho 27 anni (soffro di endometriosi) e mio marito 37. Io effettuo controlli ginecologici costantemente e risulta sempre tutto a posto sia dalle ecografie che dalle mie analisi. Mio marito ha effettuato uno spermiogramma a novembre dove risulta che: “secondo la progressività” il 17% statico, 23% motilità progressiva e 60% motilità non progressiva. Mentre “secondo la velocità” il 69% rapido, il 17% statico, l’1% lento e il 13% medio. Secondo lei questi valori incidono col fatto che io non riesca a rimanere incinta? Se sì, potrebbe indicarmi la soluzione migliore per noi? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Salve dottore, io e mio marito stiamo provando ad avere un figlio in maniera naturale, però dopo più di un anno ancora niente. Premetto che io ho 27 anni (soffro di endometriosi) e mio marito 37. Io effettuo controlli ginecologici costantemente e risulta sempre tutto a posto sia dalle ecografie che dalle mie analisi. Mio marito ha effettuato uno spermiogramma a novembre dove risulta che: “secondo la progressività” il 17% statico, 23% motilità progressiva e 60% motilità non progressiva. Mentre “secondo la velocità” il 69% rapido, il 17% statico, l’1% lento e il 13% medio. Secondo leiincidono col fatto che io non riesca a? Se sì, potrebbe indicarmi la soluzione migliore per noi? Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

