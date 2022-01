Commissioni e procuratori, Boniek senza peli sulla lingua: "Puoi porre limiti, ma chi gioca sporco riuscirà sempre a fregare il prossimo" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il dirigente sportivo e vicepresidente della UEFA, Zbigniew Boniek, intervenuto in esclusiva in un'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche del peso sempre più influente dei... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il dirigente sportivo e vicepresidente della UEFA, Zbigniew, intervenuto in esclusiva in un'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche del pesopiù influente dei...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Boniek sul peso sempre più influente dei procuratori nel mondo del #calcio - ToninoCommis : @sole24ore in effetti c'è da chiedersi perché questa specie di industria in perenne crisi possa continuare a sperpe… - NovemberProjec3 : @IMBili_ @AndreaInterNews E un 20-30 milioni tra commissioni ai procuratori e buoneuscite. - MRC_typing : @Lollover94 Maitland-Niles è di Mendes? Poi vorrei capire perché comprare un assistito di Mendes equivale al male… - Daniele35136590 : @AlfredoPedulla E mail sbagliate… fax rotti… commissioni dei procuratori… calciatori mai trattati… non si vogliono… -