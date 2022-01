Come sta Bianca Hayes dopo Vite al Limite? Quanto pesa oggi e quanto pesava? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Vite al Limite, il programma di Real Time dove alcuni personaggi cercano di porre rimedio alla loro obesità patologica affidandosi alle cure del dottor Nowzaradan, è amatissimo anche dai telespettatori italiani, che tendono ad affezionarsi ai protagonisti delle varie puntate. In molti si chiedono Come sta oggi Bianca Hayes, comparsa nel corso della decima stagione dello show. Bianca, dopo aver affrontato un intervento chirurgico di bypass gastrico e una gravidanza difficile, sembrava avere ancora dei problemi con la sua alimentazione e principalmente con la sua fame nervosa. “Voglio cambiare. devo cambiare – aveva detto la donna – Ma è difficile per me smettere di mangiare, perché il cibo mi è di conforto. Mi aiuta emotivamente e non so ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022)al, il programma di Real Time dove alcuni personaggi cercano di porre rimedio alla loro obesità patologica affidandosi alle cure del dottor Nowzaradan, è amatissimo anche dai telespettatori italiani, che tendono ad affezionarsi ai protagonisti delle varie puntate. In molti si chiedonosta, comparsa nel corso della decima stagione dello show.aver affrontato un intervento chirurgico di bypass gastrico e una gravidanza difficile, sembrava avere ancora dei problemi con la sua alimentazione e principalmente con la sua fame nervosa. “Voglio cambiare. devo cambiare – aveva detto la donna – Ma è difficile per me smettere di mangiare, perché il cibo mi è di conforto. Mi aiuta emotivamente e non so ...

Advertising

PieroPelu : Vedete come si inarca il manganello dell’uomo in divisa blu? Succede per la forza spropositata che sta usando, insi… - silvia_sb_ : Salvini ora alla #maratonamentana sta parlando di massimi sistemi, situazione geopolitica, aumento prezzi energia,… - TeresaBellanova : Il cdx sta ancora chiuso a tirar fuori dal cilindro nomi da impallinare mentre il buon senso della maggioranza conf… - itselits : @darthvejda Sisi infatti ovviamente sono certi account, però non ho mai vista così tanta cattiveria per il NULLA co… - anfrasy : @GiulioMarini2 @Palazzo_Chigi Scappato come un bandito. Il popolo si sta riprendendo la sua sovranità. -