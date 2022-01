Come ottenere il congedo parentale se il bambino è in DAD (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con l’avanzare del Covid e delle sue diverse varianti, moltissime famiglie italiane si sono trovate i propri figli in casa costretti a seguire in DAD (didattica a distanza) le lezioni scolastiche per via di quarantene e chiusure di classi. Un problema serio che impatta su tutta la famiglia. Per fortuna che uno spiraglio arriva nella comunicazione dell’INPS del 10 gennaio scorso, che offre il congedo parentale se il bambino è in DAD. Unico requisito? avere uno SPID per accedere al servizio online. Scopriamo Come ottenerlo. congedo parentale per genitori con figli in DAD: requisiti Con il messaggio dell’8 gennaio n° 74 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha prorogato al 31 marzo 2022 i termini per richiedere il congedo parentale SARS ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con l’avanzare del Covid e delle sue diverse varianti, moltissime famiglie italiane si sono trovate i propri figli in casa costretti a seguire in DAD (didattica a distanza) le lezioni scolastiche per via di quarantene e chiusure di classi. Un problema serio che impatta su tutta la famiglia. Per fortuna che uno spiraglio arriva nella comunicazione dell’INPS del 10 gennaio scorso, che offre ilse ilè in DAD. Unico requisito? avere uno SPID per accedere al servizio online. Scopriamoottenerlo.per genitori con figli in DAD: requisiti Con il messaggio dell’8 gennaio n° 74 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha prorogato al 31 marzo 2022 i termini per richiedere ilSARS ...

