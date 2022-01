Come irrigare il giardino | la cura dello spazio verde

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Chi possiede unoesterno, grande o piccolo che sia, conosce l’esigenza della giusta irrigazionestesso in ogni periodo dell’anno. L’irrigazione delè fondamentale per preservare la sua bellezza estetica ma anche per favorire la crescita delle piante e dei fiori. Affidarsi ai giusti prodotti per l’irrigazione, spesso automatici, permette di gestire la stessa in modo pratico senza doversi ricordare ogni volta di accendere l’impianto e rischiare così di avere un manto secco e poco vivace. Dobbiamo infatti avere presente che ilrichiede determinate cure e attenzioni e l’irrigazione deve essere ottimale sulla base delle dimensionistesso, della temperatura esterna e dell’esposizione a cui è rivolto....

... che da noi abbondano: il 70% viene utilizzato peri campi, il resto dalle industrie e per ... "I fiumi e i laghi sono stati visti sempreun ricettacolo dove scaricare sostanze inquinanti, ...... e rimangono intrinsecamente legati ai diritti fondiari,pertinenza di un terreno sovrastante ... le risorse idriche sono insufficienti per consentire a tutti gli utenti dii propri ...REGGIO EMILIA – Il fiume Po è in secca come d’estate con anomalie climatiche sempre più frequenti ed evidenti. È quanto commenta Albertino Zinanni, direttore della Coldiretti di Reggio Emilia nel comm ...Milano, 31 gen. (askanews) - Il fiume Po è in secca come d'estate, ma anomalie sui livelli delle acque si vedono anche nei grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 18% di quello ...