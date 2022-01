Come hanno intenzione di muoversi i partiti per la nuova legge elettorale? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Di certo c’è solo la volontà condivisa di modificare il Rosatellum, ma quale sia la nuova legge elettorale che i partiti hanno in mente non è dato sapersi. Anche perché gli strascichi dell’elezione del Presidente della Repubblica potrebbero interessare le coalizioni che fino a una settimana fa venivano date per assodate, e generarne di nuove con nuovi interessi e strategie elettorali. Come quella del “Grande Centro”, un’idea sempre più concreta nata da un incontro tra Toti, Tajani, Cesa, De Poli e Lupi. Una formazione da contrapporre al nuovo centrodestra aperto al civismo che Salvini punta a creare per ricucire i rapporti con Meloni dopo lo “strappo” sul bis di Mattarella. Forza Italia tramite Tajani si dice contraria al proporzionale (“Non è detto che il proporzionale garantisca la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Di certo c’è solo la volontà condivisa di modificare il Rosatellum, ma quale sia lache iin mente non è dato sapersi. Anche perché gli strascichi dell’elezione del Presidente della Repubblica potrebbero interessare le coalizioni che fino a una settimana fa venivano date per assodate, e generarne di nuove con nuovi interessi e strategie elettorali.quella del “Grande Centro”, un’idea sempre più concreta nata da un incontro tra Toti, Tajani, Cesa, De Poli e Lupi. Una formazione da contrapporre al nuovo centrodestra aperto al civismo che Salvini punta a creare per ricucire i rapporti con Meloni dopo lo “strappo” sul bis di Mattarella. Forza Italia tramite Tajani si dice contraria al proporzionale (“Non è detto che il proporzionale garantisca la ...

