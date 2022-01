Colpo di scena Alex Belli: le ultime parole al GF Vip cambiano di nuovo tutto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alex Belli: persino quando annuncia di volersi far da parte, in Casa non si smette di parlare di lui, cruciali novità per l’ex gieffino. Alex Belli (fonte youtube)Ogni storia d’amore attraversa diverse fasi: la più drastica e dolorosa avviene nel momento della rottura. Il titolo di latin lover di quest’edizione del GF Vip va certamente all’attore Alex Belli, protagonista di una soap nel reality, relazione che ha coinvolto ben due donne: Delia Duran e Soleil Sorge. La prima ha rivestito il ruolo di moglie gelosa ed affranta; la seconda ha cercato di giocare con la situazione, finendo poi invischiata in un triangolo quanto mai scabroso. Di loro si parla da mesi e mesi, e ogni piega del loro rapporto è stata sviscerata e sezionata su pagine di tabloid, blog, social e programmi di ... Leggi su specialmag (Di lunedì 31 gennaio 2022): persino quando annuncia di volersi far da parte, in Casa non si smette di parlare di lui, cruciali novità per l’ex gieffino.(fonte youtube)Ogni storia d’amore attraversa diverse fasi: la più drastica e dolorosa avviene nel momento della rottura. Il titolo di latin lover di quest’edizione del GF Vip va certamente all’attore, protagonista di una soap nel reality, relazione che ha coinvolto ben due donne: Delia Duran e Soleil Sorge. La prima ha rivestito il ruolo di moglie gelosa ed affranta; la seconda ha cercato di giocare con la situazione, finendo poi invischiata in un triangolo quanto mai scabroso. Di loro si parla da mesi e mesi, e ogni piega del loro rapporto è stata sviscerata e sezionata su pagine di tabloid, blog, social e programmi di ...

