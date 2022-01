Clarissa Selassié pubblica uno screenshot con il nuovo gieffino: ecco cosa è emerso (FOTO) (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ex gieffina Clarissa Selassié pubblica uno screenshot con il nuovo gieffino Antonio: ecco cosa è emerso L’ex gieffina Clarissa Selassié nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato di aver avuto un flirt con il giovane Antonio Medugno. Venerdì il modello è entrato ufficialmente nella Casa più spiata d’Italia come concorrente. Il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato un dettaglio riguardo Clarissa e Antonio. I due si sono conosciuti poco prima dell’ingresso in Casa di Antonio e durante la diretta di venerdì hanno dichiarato di aver avuto un flirt e di essersi incontrati a Roma una sera per una cena. Dopo le parole di Clarissa e Antonio in diretta ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ex gieffinaunocon ilAntonio:L’ex gieffinanella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato di aver avuto un flirt con il giovane Antonio Medugno. Venerdì il modello è entrato ufficialmente nella Casa più spiata d’Italia come concorrente. Il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato un dettaglio riguardoe Antonio. I due si sono conosciuti poco prima dell’ingresso in Casa di Antonio e durante la diretta di venerdì hanno dichiarato di aver avuto un flirt e di essersi incontrati a Roma una sera per una cena. Dopo le parole die Antonio in diretta ...

Advertising

simonakissme : RT @XrobertaX_: Clarissa Selassie non conosce vergogna #gfvip - StiloMariana : RT @XrobertaX_: Clarissa Selassie non conosce vergogna #gfvip - Karencorallo : RT @about_serena05: Raga potete scrivere a clarissa o al menager delle selassie di mandare qualche outfit figo a jess perché ieri era propr… - about_serena05 : Raga potete scrivere a clarissa o al menager delle selassie di mandare qualche outfit figo a jess perché ieri era p… - cristin07453433 : RT @XrobertaX_: Clarissa Selassie non conosce vergogna #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassié Grande Fratello Vip, è copione - gate: Jessica becca Delia a leggere, caos Questo almeno è ciò che ha assicurato la sorella di Lucrezia e Clarissa nel confidarsi con Manila Nazzaro, la quale ha aggiunto carne al fuoco, dicendo che pure lei ha visto Delia, di recente, ...

Lucrezia Hailé Selassié, quanto guadagna la principessa del GF Vip 6: non ci crederete Cresciuta tra Roma e Londra, assieme alle sorelle, Jessica e Clarissa, è appassionata di moda e ha ... discendente della nobile stirpe di Hailé Selassié, ultimo imperatore del Corno d'Africa, non più ...

Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere Gossip News Questo almeno è ciò che ha assicurato la sorella di Lucrezia enel confidarsi con Manila Nazzaro, la quale ha aggiunto carne al fuoco, dicendo che pure lei ha visto Delia, di recente, ...Cresciuta tra Roma e Londra, assieme alle sorelle, Jessica e, è appassionata di moda e ha ... discendente della nobile stirpe di Hailé, ultimo imperatore del Corno d'Africa, non più ...