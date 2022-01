Circuito Next Gen Italia 2022 | ecco calendario e regolamento

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Prenderanno il via a inizio marzo ilSuperGen (Under 16 e 18), articolato in tre tappe in ciascuna macro-area, e quello Junior, riservato ad Under 10, 12 e 14, che prevede quattro tornei più il Master finale a novembre

Ultime Notizie dalla rete : Circuito Next

FIT

