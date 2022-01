Circolo Velico Sferracavallo | i vincitori della Regata zonale Optimist

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è conclusa alla– 1° tappa Trofeo del Comitato. In acqua 108 imbarcazioni – per altrettanti atleti – appartenenti a ventuno circoli provenienti da 16 comuni. Tre prove le disputate ieri, con un vento di ponente oscillante tra i 15 e i 18 nodi di intensità., il podio Categoria Cadetti Primo gradino del podio per Riccardo Giuffré (CC Roggero Lauria), secondo posto Claudio Bonomo (CC Roggero Lauria) seguito da Isabella Rappa (che conquista anche il primo posto nella classifica femminile).Categoria Juniores 1° classificato Yusei Castroni (Soc. Canottieri Marsala), 2° classificato Gianmarco Niciforo (CN Augusta), 3° classificato Andrea Sabbia (CC Roggero Lauria). ...