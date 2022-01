Cinema italiano Ueci e Ugl lanciano un grido d’allarme | il settore rischia il collasso definitivo

Leggi su uglsicilia

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Decreto Sostegni approvato dal CdM per lo spettacolo è definito da più parti insufficiente per unche da oltre due anni di pandemia e, a causa di numerose restrizioni di Decreti che hanno colpito il, orala chiusura, o di relegare in una sorta di Limbo la Magia della Sala. Nonostante ... L'articolo UGL SICILIA.