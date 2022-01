Ci sono ancora 7 milioni e mezzo di Italiani non vaccinati. Cartabellotta: “Le persone da vaccinare e quelle in attesa della terza dose sono sempre meno. Difficilmente potremo eliminare la mascherina al chiuso” (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Abbiamo ancora 7 milioni e mezzo di persone senza dosi e tra questi quasi due milioni sono over 50”. È quanto ha detto a Radio Cusano Campus il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta parlando dell’andamento della campagna vaccinale in Italia (qui il focus). “Difficilmente – ha aggiunto Cartabellotta – nei prossimi mesi faremo a meno della mascherina al chiuso. Serve consapevolezza di stare all’interno di una pandemia. Bisogna abituarsi a momenti in cui serrare le fila ed altri durante i quali sentirsi più liberi. La politica deve essere più tempestiva nel prendere decisioni. Le persone ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Abbiamodisenza dosi e tra questi quasi dueover 50”. È quanto ha detto a Radio Cusano Campus il presidenteFondazione Gimbe, Ninoparlando dell’andamentocampagna vaccinale in Italia (qui il focus). “– ha aggiunto– nei prossimi mesi faremo aal. Serve consapevolezza di stare all’interno di una pandemia. Bisogna abituarsi a momenti in cui serrare le fila ed altri durante i quali sentirsi più liberi. La politica deve essere più tempestiva nel prendere decisioni. Le...

