Christiane Taubira ha vinto la “primaria popolare” della sinistra francese

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La votazione non ha ottenuto comunque l'obiettivo per cui era stata organizzata: una candidatura unica alle elezioni presidenziali

AGI - Agenzia Italia

Ha battuto il Verde Jadot e la sindaca di Parigi Hidalgo La prossima candidata della sinistra francese alle elezioni presidenziali è l ex ministra della Giustizia. È stata lei la ...L'ex ministra francese della giustizia,, ha vinto ieri come era largamente previsto le primarie popolari . Si tratta di una consultazione civica per designare la personalit che rappresenter la sinistra alle presidenziali ...Ce lundi 31 janvier 2022, Christiane Taubira a précisé certains aspects de son programme lors de la matinale de « Franceinfo ». Elle a également réagi aux divisions chez les différents candidats de ga ...La lauréate de la Primaire populaire a répondu lundi à ceux qui l'accusent d'être une « candidate de plus » et d'avoir profité d'un dispositif taillé pour servir de rampe de lancement à sa candidature ...