Christian Eriksen torna a giocare in Premier League: ha firmato con il Brentford (Di lunedì 31 gennaio 2022) torna a giocare. E lo fa nella Premier League in cui, con la maglia del Tottenham, si era consacrato a livello internazionale. L'ex centrocampista dell'Inter, reduce dall'arresto cardiaco nella ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022). E lo fa nellain cui, con la maglia del Tottenham, si era consacrato a livello internazionale. L'ex centrocampista dell'Inter, reduce dall'arresto cardiaco nella ...

FBiasin : Oggi è un bel giorno: bentornato Christian #Eriksen. - CB_Ignoranza : UFFICIALE: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Brentford. Sarà bello rivederti ancora in campo. Buona fortu… - NicholasPelle : RT @DanieleMeloni80: Torna a giocare Christian #Eriksen: disputerà la Premier League con il #Brentford di Londra da qui al prossimo mese di… - s_margiotta : RT @Antonellogiac: Comincia, purtroppo lontano da Milano, la seconda vita sportiva di Christian Eriksen. In bocca al lupo, campione, sarai… - majewsky2000 : RT @calcioinglese: Ora è UFFICIALE: Christian Eriksen tornerà in campo e lo farà con la maglia del Brentford in Premier League ?? https://t.… -