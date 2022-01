Choc davanti ai carabinieri | insegnante 33enne si dà alle fiamme Cosa è successo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) È arrivato a bordo di una seicento gialla, ha parcheggiatoalla caserma deie dopo essersi versato una tanica di benzina addosso si è dato fuoco. Ènella tarda mattinata di lunedì 31 gennaio a Rende, piccolo comune in provincia di Cosenza, in Calabria. L’uomo, F.C. di 33 anni, residente a Cosenza ha riportato gravi ustioni sul 70 per cento del corpo ed è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale dell’Annunziata dove è stato ricoverato in Terapia intensiva, ma secondo quanto riportano i quotidiani locali ora sarebbe stato trasferito al centro grandi ustionati di Napoli. Provvidenziale l’intervento di due gommisti che lavoravano nelle vicinanze. Roberto Viatore e Dmytro Berezyak hanno imbracciato due estintori e sono corsi a spegnere leche avevano avvolto ...

