Chiara Ferragni | nuovo bambino in arrivo per lei | l’annuncio commovente

Leggi su kronic

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Bellissima notizia per: la famiglia si allarga con l’di un, il terzo per la famiglia più spiata dagli italiani. Eccodella gravidanza.è un’imprenditrice digitale, modella e influencer tra le più famose in tutto il mondo. Nata a Cremona nel 1987, oggiha 34 anni d’età ed è sposata con il rapper e cantante Fedez: insieme hanno avuto già due figli, Leone di 3 anni e Vittoria di 10 mesi. Insieme la famiglia è soprannominata “Ferragnez“. Famiglia Ferragnez (screenshot Instagram)Da qualche anno i Ferragnez sono senza dubbio la famiglia più seguita dagli italiani, su Instagram e non solo. Di recente la famiglia è anche ...