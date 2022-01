Chiara Ferragni e Fedez, grave lutto in famiglia: lo straziante messaggio sui social (Di lunedì 31 gennaio 2022) Grande lutto per Chiara Ferragni e Fedez: con un messaggio straziante il rapper ha annunciato la scomparsa di una persona importantissima, l’amatissima zia, che l’ha cresciuto come un figlio. Una perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell’artista e della sua famiglia, che ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram. Fedez, il messaggio commosso per la zia Poche parole su uno sfondo nero, piene di dolore e sofferenza: così Fedez ha annunciato la scomparsa della sua amatissima zia, che l’ha accompagnato nel suo cammino di vita. “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto“, ha scritto il rapper su Instagram condividendo con i suoi numerosi fan ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 31 gennaio 2022) Grandeper: con unil rapper ha annunciato la scomparsa di una persona importantissima, l’amatissima zia, che l’ha cresciuto come un figlio. Una perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell’artista e della sua, che ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram., ilcommosso per la zia Poche parole su uno sfondo nero, piene di dolore e sofferenza: cosìha annunciato la scomparsa della sua amatissima zia, che l’ha accompagnato nel suo cammino di vita. “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto“, ha scritto il rapper su Instagram condividendo con i suoi numerosi fan ...

