Chi è Rosa Chemical, dai graffiti alla collaborazione con Gianna Nannini (Di lunedì 31 gennaio 2022) Di Rosa Chemical si sente parlare da un po’, specie nelle ultime settimane dopo il singolo Benedetto L’Inferno di Canova in featuring con Gianna Nannini. Quest’anno, inoltre, lo troveremo al Festival di Sanremo 2022 nella serata dedicata ai duetti insieme a Tananai per la cover di A Far L’Amore Comincia Tu dell’immensa e compianta Raffaella Carrà. Chi è Rosa Chemical Rosa Chemical è uno street artist specializzato in graffiti, arte che ancora oggi condivide sul suo profilo Instagram. All’anagrafe Manuel Franco Rocati, nasce a Grugliasco (Torino) nel 1998. Il suo nome d’arte fonde il nome di battesimo della madre, Rosa, e quello della sua band preferita, i My Chemical Romance. Inizia la sua ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Disi sente parlare da un po’, specie nelle ultime settimane dopo il singolo Benedetto L’Inferno di Canova in featuring con. Quest’anno, inoltre, lo troveremo al Festival di Sanremo 2022 nella serata dedicata ai duetti insieme a Tananai per la cover di A Far L’Amore Comincia Tu dell’immensa e compianta Raffaella Carrà. Chi èè uno street artist specializzato in, arte che ancora oggi condivide sul suo profilo Instagram. All’anagrafe Manuel Franco Rocati, nasce a Grugliasco (Torino) nel 1998. Il suo nome d’arte fonde il nome di battesimo della madre,, e quello della sua band preferita, i MyRomance. Inizia la sua ...

Advertising

lorepregliasco : La cosa interessante non è chi c'è, in questa rosa Pera-Nordio-Moratti, ma chi non c'è. I nomi che, mancando, resta… - ilriformista : È Carlo #Nordio il nome proposto da Fratelli d’Italia per il #Quirinale2022: l’ex magistrato si aggiunge alla ‘rosa… - TantOpErr : @_NEMA_ @LGramellini Non solo svegliati, ma questi si sono pure incazzati! Ma come!? Andiamo dicendo da mesi che qu… - Naranmike : 'La sofferenza è nel cuore di chi è provato, ma il dolore si legge negli occhi di chi sta accanto.'???? Rosa Di Fra… - giacomo1994_ : Mancano solo all’appello del “fare in culo” Bernardeschi e Rabiot, e si può dire che Cherubini e Arrivabene abbiano… -