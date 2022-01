Cheslie Kryst muore suicida a 30 anni, era stata eletta Miss America nel 2019 (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Miss America 2019 Cheslie Kryst domenica mattina si è lanciata nel vuoto dal grattacielo in cui risiedeva. Nel suo appartamento è stato ritrovato un biglietto indirizzato alla madre, nel quale esprimeva la volontà di lasciarle tutti i suoi avere. Un ultimo messaggio lo avevo diffuso anche sul suo account Instagram, ma non risultano ancora chiare le ragioni del gesto. Cheslie Kryst cercava “riposo e pace” È morta a 30 anni Cheslie Kryst, la donna incoronata Miss America, riuscì a rappresentare il suo Paese nel concorso Miss Universo in cui si era classificata nona.La donna sembra essersi lanciata nel vuoto dalla terrazza del 29esimo piano del grattacielo in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladomenica mattina si è lanciata nel vuoto dal grattacielo in cui risiedeva. Nel suo appartamento è stato ritrovato un biglietto indirizzato alla madre, nel quale esprimeva la volontà di lasciarle tutti i suoi avere. Un ultimo messaggio lo avevo diffuso anche sul suo account Instagram, ma non risultano ancora chiare le ragioni del gesto.cercava “riposo e pace” È morta a 30, la donna incoronata, riuscì a rappresentare il suo Paese nel concorsoUniverso in cui si era classificata nona.La donna sembra essersi lanciata nel vuoto dalla terrazza del 29esimo piano del grattacielo in ...

