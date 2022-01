Cheslie Kryst | il giallo dell' ex Miss America | si uccide a New York gettandosi da un grattacielo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Mistero negli Usa.nel 2019, è morta a 30 anni. La donna si è suicidata lanciandosi nel vuoto dai piani alti'edificio in cui abitava a New,...

Ultime Notizie dalla rete : Cheslie Kryst

L'ex Miss USAè morta domenica mattina, così ha annunciato la sua famiglia e la polizia. Aveva 30 anni. Secondo il dipartimento di polizia di New York City, la, che è stata incoronata Miss USA ..., avvocatessa, conduttrice tv e miss Usa 2019, non ha lasciato spiegazioni per il suo gesto È morta all'età di 30 anni, avvocatessa e personalità televisiva afroamericana ...Cheslie Kryst avrebbe lasciato solo un biglietto con l’indicazione che tutti i suoi averi vadano alla madre, ma nessuna spiegazione sulle motivazioni alla base del terribile gesto ...Cheslie Kryst, ex Miss Usa 2019, si suicida a 30 anni lanciandosi dal palazzo dove abitava. Ha lasciato solo un bigliettino per la madre.