(Di lunedì 31 gennaio 2022) gettandosi dal tetto del palazzo dove viveva Aveva solo 30, l’ex, che ieri, domenica 30 gennaio, si è tolta la vita gettandosi dal tetto del palazzo dove viveva a Manhattan. Ad avvalorare la tesi del suicidio c’è il ritrovamento di un biglietto scritto dalla donna in cui avrebbe espresso le sue ultime volontà testamentarie, ovvero che lascia tutti i suoi bene alla madre. Nessun cenno alle motivazioni che l’hanno spinta al drammatico gesto.era un’avvocatessa. Si era laureata in Legge e aveva conseguito un master presso la Wake Forest University. prima di partecipare al concorso di bellezza che l’ha incoronatanellavorava nel North ...

L'ex Miss USAè morta domenica mattina, così ha annunciato la sua famiglia e la polizia. Aveva 30 anni. Secondo il dipartimento di polizia di New York City, la, che è stata incoronata Miss USA ..., avvocatessa, conduttrice tv e miss Usa 2019, non ha lasciato spiegazioni per il suo gesto È morta all'età di 30 anni, avvocatessa e personalità televisiva afroamericana ...Forse a causa della pandemia o di problemi personali, capita che molti giovani decidano di suicidarsi e dire addio alla vita. Questi gesti di fine vita coinvolgono anche personaggi che, all ...Cheslie Kryst, ex Miss America 2019 morta a 30 anni. Si sarebbe suicidata gettandosi dal tetto del palazzo dove viveva ...