Che cosa nasconde Delia nell’armadio? Manila lo rivela e sgonfia il caso

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Era esploso ieri un vero e proprio. Sui social non si parlava d’altro: cheDuran nel suo armadio? Legge un copione, ha dei foglio o è stata anche capace di portare in casa un telefonino? Mille domande, mille ipotesi e congetture ma alla fine, è statare il grande mistero, il grande arcano. La Nazzaro, dopo aver saputo che gli altri vipponi nella casa del Grande Fratello VIP 6 si stavano chiedendo chessenel suo armadio, ha deciso di chiederlo direttamente alla Duran, andando poi a controllare di persona!quindi si è avvicinata ae l’ha informata su quello che stava succedendo in casa: “C’è un mistero in questa casa che aleggia da ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ragazzini svenuti, minorenni presi a manganellate, ragazzi portati via da ambulanze.Cosa è successo DAVVERO ieri ne… - lucatelese : Dopo quello che è accaduto, solo gli imbecilli possono non capire che l’elezione indiretta del presidente della Rep… - pisto_gol : A conclusione di questa immancabile figura di m... della classe politica italiana-votata ed eletta dai cittadini-l’… - attilascuola : RT @pbecchi: Questo articolo ha quasi 340.000 visualizzazioni. Nessun Debunker è ancora intervenuto a smontarlo. Se quello che scriviamo f… - Laura64135537 : RT @pbecchi: Questo articolo ha quasi 340.000 visualizzazioni. Nessun Debunker è ancora intervenuto a smontarlo. Se quello che scriviamo f… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa

Un discorso simile lo merita anche l'altoatesino,a 20 anni ha ottenuto la qualificazione per ... Arrivati a questo punto, la domanda è la seguente:fare per puntare a vincere uno Slam? ...Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie: dai Maneskin a Fiorello,accadrà 'Domenica' la canzone di Achille Lauro a Sanremo 2022: un divertente rock'n'rollprosegue sulla scia di Rollse ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Una Vita, che andrà in onda oggi, 31 gennaio 2022 su Canale 5, cosa accadrà?Altro che investimento oneroso o opportunità di business, per Marco Santucci, numero uno della corazzata britannica in Italia, l’attenzione all’ambiente è una responsabilità sentita, oltre che una com ...