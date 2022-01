Charléne di Monaco | che fine ha fatto? Le ultime rivelazioni

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci si domanda ancora una volta cheabbia atto Charlène Charlène dicome sta? Dove si trova? tante le domande sulla consorte di Alberto di. L’ex nuotatrice ha da poco compiuto 44 anni e secondo il settimanale “Oggi” avrebbe anche avuto una ingente perdita di peso. Negli ultimi giorni, dopo la festa di Santa Devota, Palazzo Grimaldi ha condiviso un aggiornamento cecando di calmate le acque agitate. Leggi anche: L’appello di Charlène diad Alberto: cosa sta accadendo “La convalescenza della principessa prosegue in modo soddisfacente e incoraggiante, non appena la sua salute lo consentirà, la Principessa condividerà con gioia altri momenti conviviali con tutti i sudditi“. Secondo quanto svela il giornale, le cose non sarebbero così. Da mesi si parla delle condizioni della consorte di Alberto che ...

Da quando cioè, la principessa diè volata in Sudafrica, e poi c'è rimasta per mesi, per complicazioni di salute, interventi chirurgici alla testa, collassi, dimagrendo fin quasi a scomparire. ...Charlene diè stata isolata in una clinica in svizzera a causa delle sue condizioni di salute: scopriamo insieme come sta oggi Charlene diè considerata, da sempre, 'la principessa infelice'. Una definizione che ricorda molto Lady Diana e la sua drammatica storia di tradimenti con il Principe Carlo. All'epoca, purtroppo, c'era ...