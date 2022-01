Cerca di fuggire all’arresto dopo essere stato portato in caserma: uomo si butta dalla finestra (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è buttato dalla finestra per evitare ulteriori controlli che avrebbero magari portato all’arresto o ad altre conseguenze. E così ha pensato a un’evasione alquanto improbabile, terminata all’interno di un’ambulanza. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, in provincia di Roma, a Colleferro. Il protagonista era stato condotto presso la caserma dei Carabinieri per motivi che ancora non si conoscono e lì si stavano conducendo gli accertamenti di rito. “Evade” buttandosi dalla finestra della caserma dei Carabinieri: finisce in ospedale L’uomo, credendo di poterla fare franca, ad un tratto ha aperto una finestra e si è lanciato di sotto, forse sperando di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si ètoper evitare ulteriori controlli che avrebbero magario ad altre conseguenze. E così ha pensato a un’evasione alquanto improbabile, terminata all’interno di un’ambulanza. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, in provincia di Roma, a Colleferro. Il protagonista eracondotto presso ladei Carabinieri per motivi che ancora non si conoscono e lì si stavano conducendo gli accertamenti di rito. “Evade”ndosidelladei Carabinieri: finisce in ospedale L’, credendo di poterla fare franca, ad un tratto ha aperto unae si è lanciato di sotto, forse sperando di ...

