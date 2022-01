Centrodestra: Salvini, 'federazione come Partito repubblicano Usa, ora o mai più' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Bisogna reagire e creare daccapo le condizioni del nostro stare insieme. Anche il progetto più convincente ha bisogno di una gamba politica che lo faccia camminare, di una organizzazione adeguata che metta capo a una unità di intenti e di azione pratica che valorizzi e non disperda le nostre forze. Gli attuali schemi non riescono a garantire del tutto questo ancoraggio al reale: non basta sommare le nostre forze ma è necessario che si cominci a ragionare in un'ottica veramente unitaria. È giunto il momento di federarci". Lo ribadisce il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un intervento su 'Il Giornale'. "Solo un nuovo contenitore politico delle forze di Centrodestra, a cominciare da quelle che appoggiano il governo Draghi, può agire in modo incisivo. Per federarci -aggiunge- abbiamo bisogno di superare gli egoismi: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Bisogna reagire e creare daccapo le condizioni del nostro stare insieme. Anche il progetto più convincente ha bisogno di una gamba politica che lo faccia camminare, di una organizzazione adeguata che metta capo a una unità di intenti e di azione pratica che valorizzi e non disperda le nostre forze. Gli attuali schemi non riescono a garantire del tutto questo ancoraggio al reale: non basta sommare le nostre forze ma è necessario che si cominci a ragionare in un'ottica veramente unitaria. È giunto il momento di federarci". Lo ribadisce il segretario della Lega, Matteo, in un intervento su 'Il Giornale'. "Solo un nuovo contenitore politico delle forze di, a cominciare da quelle che appoggiano il governo Draghi, può agire in modo incisivo. Per federarci -aggiunge- abbiamo bisogno di superare gli egoismi: ...

