Centrodestra | Ostellari | ' federazione su modello americano | nemici sono fuori'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "La strada indicata da Matteo Salvini è quella giusta: stop a personalismi e tradimenti, che portano all'irrilevanza politica. Riscriviamo le regole e lavoriamo insieme a chi ci sta per una nuovasul. Il nemico da combattere è: dall'assistenzialismo come regola allo statalismo soffocante, alle censure del politicamente corretto”. Lo afferma Andrea, della Lega, presidente della commissione Giustizia del Senato.

...vanno annoverate senz'altro le parole del senatore leghista Andrea Ostellari: 'Matteo Salvini ha fatto quello che doveva e poteva fare in questa circostanza, contando su una squadra di...... in una occasione non ha voluto, in parte, sostenere un candidato di centrodestra, come la ... Così il senatore leghista Andrea Ostellari. "Per questo trovo inaccettabili alcuni commenti che arrivano da ...