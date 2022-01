**Centrodestra: Mulè, molto bene Salvini, da 2015 Berlusconi parla di Partito repubblicano'** (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "bene, molto bene, non aspettavo altro. A me fa piacere leggere questa proposta di Matteo Salvini, perché rimanda ed è ancorata a ciò che Silvio Berlusconi propose sette anni fa". Così Giorgio Mulè, di Forza Italia, sottosegretario alla Difesa, commenta all'Adnkronos, l'ipotesi di dar vita ad una federazione di centrodestra sul modello del Partito repubblicano statunitense di cui è tornato a parlare questa mattina Matteo Salvini. "La prima volta che si ipotizzò di dar vita ad un Partito repubblicano sul modello degli Stati Uniti risale al 22 aprile 2015 -rievoca l'esponente azzurro- e ne parlò Silvio Berlusconi, all'epoca in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - ", non aspettavo altro. A me fa piacere leggere questa proposta di Matteo, perché rimanda ed è ancorata a ciò che Silviopropose sette anni fa". Così Giorgio, di Forza Italia, sottosegretario alla Difesa, commenta all'Adnkronos, l'ipotesi di dar vita ad una federazione di centrodestra sul modello delstatunitense di cui è tornato are questa mattina Matteo. "La prima volta che si ipotizzò di dar vita ad unsul modello degli Stati Uniti risale al 22 aprile-rievoca l'esponente azzurro- e ne parlò Silvio, all'epoca in ...

