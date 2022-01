Centro | Renzi | ' si aprono cantieri ma prematuro fare previsioni'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Ildestra non c'è più, ha detto Meloni. E non è che i Cinquestelle siano messi meglio. Saranno mesi diall'interno dei vari schieramenti politici. Ma èimmaginare che cosa accadrà. La conferma di Mattarella e di Draghi portano stabilità al Paese e questo paradossalmente consentirà l'evoluzione del quadro partitico". Lo dice Matteo, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Daa Carfagna, da Casini a Toti, pregi e difetti di chi può diventarlo "Ora il Grandenon è più un progetto; è un obbligo , una garanzia di sopravvivenza". Dopo la notte in cui in cui la ..."Il- spiega Maurizio Lupi di Noi con l'Italia - non può essere sommatoria di sigle". Il ... Matteo(nella foto), molto più realisticamente, si accontenterebbe di una soglia più bassa di ...Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Il centrodestra non c'è più, ha detto Meloni. E non è che i Cinquestelle siano messi meglio. Saranno mesi di cantieri all'interno dei vari schieramenti politici. Ma è prem ...Gli effetti dopo il voto al Quirinale. Mallegni: basta diktat salviniani. Ceccardi è per le primarie. Ma i forzisti lavorano con Renzi per Del Ghingaro ...