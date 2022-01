“C’è qualcosa nell’armadio” | scoperta choc al GF Vip | è sbiancata dalla paura VIDEO

Leggi su ck12

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Unaquella fatta in queste ore nella casa del GF Vip, che andrebbe a confermare le voci poco rassicuranti emerse su due gieffini in particolare. Concorrenti in giardino al GF Vip – Screenshot MediasetplayUnaclamorosa, scioccante, quella fatta in queste ore da Jessica Selessiè e da sua sorella Lulù. Unache avvalora la tesi di chi ha messo indubbio la sincerità di due gieffini in particolare. Si tratta nello specifico di Alex Belli e della sua ormai ex moglie Delia Duran. Sul loro conto si è detto e si continua a dire di tutto e di più. Molti sono convinti che i due starebbero recitando un copione scritto molto prima del loro ingresso nel reality show. Una sorta di sceneggiatura pensata per monopolizzare l’attenzione come protagonisti assoluti del GF Vip, in modo tale ...