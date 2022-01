C’è posta per te: ricordate Maurizio? Ecco cosa fa oggi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gli amanti di C’è posta per te sicuramente ricorderanno Maurizio , il postino. Ecco cosa fa oggi e come è cambiata la sua vita. Ecco che fa oggi Maurizio ZamboniDa poche settimane è iniziata una nuova stagione di C’è posta per te. Tanti i racconti ma anche tanti i volti nuovi trai postini. I veri appassionati del programma di Maria De Filippi sicuramente avranno notato che da un bel pò di tempo manca Maurizio. L’uomo possiamo dire era diventato un vero e proprio personaggio, molto atteso. Non solo la sua bravura ma anche la propria bellezza aveva colpito il pubblico a casa. Ma che fine ha fatto adesso? cosa fa nella vita? C’è posta per te: Che fine ha fatto il ... Leggi su formatonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gli amanti di C’èper te sicuramente ricorderanno, il postino.fae come è cambiata la sua vita.che faZamboniDa poche settimane è iniziata una nuova stagione di C’èper te. Tanti i racconti ma anche tanti i volti nuovi trai postini. I veri appassionati del programma di Maria De Filippi sicuramente avranno notato che da un bel pò di tempo manca. L’uomo possiamo dire era diventato un vero e proprio personaggio, molto atteso. Non solo la sua bravura ma anche la propria bellezza aveva colpito il pubblico a casa. Ma che fine ha fatto adesso?fa nella vita? C’èper te: Che fine ha fatto il ...

Advertising

DiegoNatoli2 : RT @francotaratufo2: #Conte Di Maio: C'è posta per te! - emmazanni : RT @francotaratufo2: #Conte Di Maio: C'è posta per te! - sciarrone66 : RT @Cavacecio: #JustinTrudeau ... c'è posta per Te!!! #Canada #CanadaTruckersForFreedom #CanadaTruckers ????????????????????? - mariocomella : RT @Cavacecio: #JustinTrudeau ... c'è posta per Te!!! #Canada #CanadaTruckersForFreedom #CanadaTruckers ????????????????????? - Cavacecio : #JustinTrudeau ... c'è posta per Te!!! #Canada #CanadaTruckersForFreedom #CanadaTruckers ????????????????????? -