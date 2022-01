“C’è posta per te”, il nonnino di Salina cerca moglie: sei single siciliane lo rifiutano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stefano era già stato a “C’è posta per te” un anno fa A 92 anni il suo sogno è sposarsi Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stefano era già stato a “C’èper te” un anno fa A 92 anni il suo sogno è sposarsi Perizona Magazine.

Advertising

FreeItaly2022 : RT @Cavacecio: #JustinTrudeau ... c'è posta per Te!!! #Canada #CanadaTruckersForFreedom #CanadaTruckers ????????????????????? - IVALDO1962 : RT @francotaratufo2: #Conte Di Maio: C'è posta per te! - L0STINYOURPRIDE : c’è seriamente ancora gente che va alla posta senza prendere appuntamento dall’app? ????? - 91LouisSun : vorrei vedervi tradurre una versione di greco e una di latino insieme e vedervi affrontare un orale tutto stabilito… - radio3mondo : Vuoi ricevere tutte le mattine i principali articoli della stampa estera in lingua originale? C'è posta per te! ??… -