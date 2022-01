“C’è di mezzo Belen Rodriguez”. Strane faccende su Alessia Marcuzzi: le voci dalle stanze Mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo scorso giugno Alessia Marcuzzi ha dato l’addio a Mediaset. Dopo 25 anni di carriera all’interno dell’azienda di Cologno Monzese, la conduttrice 49enne ha deciso di lasciare. Una scelta che ha spiazzato il pubblico che da sempre ha legato il suo volto ai programmi Mediaset. A Vanity Fair Alessia Marcuzzi ha raccontato, per la prima volta, i motivi della sua scelta. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo scorso giugnoha dato l’addio a. Dopo 25 anni di carriera all’interno dell’azienda di Cologno Monzese, la conduttrice 49enne ha deciso di lasciare. Una scelta che ha spiazzato il pubblico che da sempre ha legato il suo volto ai programmi. A Vanity Fairha raccontato, per la prima volta, i motivi della sua scelta. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato ...

