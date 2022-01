C’è davvero chi si indigna con Levante per il suo commento alla gravidanza di Rihanna, ma era un profilo parodia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ma davvero c’è qualcuno che ha creduto al tweet di Levante che – commentando la notizia di Rihanna incinta – si abbandona ad un pensiero degno dei migliori post dell’ormai proverbiale gruppo Facebook delle «mamme pancine»? Risposta affermativa. Seppur la cantante di Tikibombom non abbia mai scritto nessun tweet dal suo profilo ufficiale, c’è chi ha creduto che quello pubblicato da un profilo parodia fosse attribuibile alla cantante italiana. LEGGI ANCHE > Rihanna e il misterioso post su Instagram: «Ho bisogno di staccare». Matrimonio in vista? Tra i commenti alla notizia Rihanna incinta, anche uno (fake) di Levante Il più delle volte – oramai e purtroppo – il confine tra il vero e il fake dei social ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mac’è qualcuno che ha creduto al tweet diche – commentando la notizia diincinta – si abbandona ad un pensiero degno dei migliori post dell’ormai proverbiale gruppo Facebook delle «mamme pancine»? Risposta affermativa. Seppur la cantante di Tikibombom non abbia mai scritto nessun tweet dal suoufficiale, c’è chi ha creduto che quello pubblicato da unfosse attribuibilecantante italiana. LEGGI ANCHE >e il misterioso post su Instagram: «Ho bisogno di staccare». Matrimonio in vista? Tra i commentinotiziaincinta, anche uno (fake) diIl più delle volte – oramai e purtroppo – il confine tra il vero e il fake dei social ...

