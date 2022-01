Cdm, tutti i nodi per il governo: caro-bollette, mascherine, Green Pass prolungato e vaccini obbligatori. I dettagli punto per punto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Oggi il via al Consiglio dei Ministri in cui il governo riprenderà in mano il dossier sull’emergenza Covid: si va verso una proroga della stretta Leggi su lastampa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Oggi il via al Consiglio dei Ministri in cui ilriprenderà in mano il dossier sull’emergenza Covid: si va verso una proroga della stretta

Ultime Notizie dalla rete : Cdm tutti Dopo il Quirinale Draghi torna in Cdm tra misure anti Covid e partiti in tilt Ma sarà anche il primo test politico per una maggioranza dilaniata da una settimana di tensioni e veleni Sullo stesso argomento: Mattarella bis, ecco chi sono tutti gli uomini del presidente No, la ...

La Giornata Parlamentare del 31 gennaio 2022 Il Cdm di oggi, previsto nel primo pomeriggio, sarà intanto la prima occasione in cui gli alleati si ritroveranno davvero tutti attorno a un tavolo. In queste ore, Matteo Salvini e Giuseppe Conte ...

Covid, oggi nuovo Cdm: dalle mascherine alle discoteche, le ipotesi sul tavolo Sky Tg24 Il Cdm decide su scuola, mascherine e chiusura delle discoteche ROMA - Due provvedimenti in una settimana per prorogare le misure in scadenza e mettere ordine al resto, dalle quarantene a scuola fino al sistema dei colori e alla durata del green pass per chi ha fa ...

Covid, mascherine, scuola e durata del green pass: in Cdm le nuove regole Archiviata l'elezione del presidente della Repubblica il governo lavora alle nuove norme anti Covid: ecco le ipotesi in campo ...

