Cdm oggi pomeriggio: mascherine all'aperto verso la proroga. Da domani le nuove regole sul Green Pass (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel Consiglio dei Ministri si discuterà anche del superamento delle fasce a colore delle Regioni e della riduzione delle quarantene a scuola. Da domani scattano le multe per i cinquantenni non ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel Consiglio dei Ministri si discuterà anche del superamento delle fasce a colore delle Regioni e della riduzione delle quarantene a scuola. Dascattano le multe per i cinquantenni non ...

Advertising

sole24ore : ?? Dal 1° febbraio via al #greenpass base anche per Poste, banche e shopping. Documento obbligatorio per molte attiv… - MediasetTgcom24 : Covid, oggi Cdm per prologa obblighi e nuove norme #covid #primo febbraio #cdm #oggi - MarcoF_Cirillo : TERAPIE INTENSIVE NON CRITICHE E IN DISCESA ??16% MA OGGI #Draghi RIUNIRÀ IL #CDM PER CONFERMARE TUTTE LE MISURE IL… - Italia_Notizie : Caro bollette e aiuti anti Covid: la «fase 2» del governo Draghi dopo la pausa Quirinale - Italia_Notizie : Regole Covid, oggi in Cdm il primo esame per il governo: verso la riapertura delle discoteche a metà febbraio. I no… -