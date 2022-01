Cdm: altri 10 giorni obbligo mascherine all’aperto e discoteche chiuse (Di lunedì 31 gennaio 2022) Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri. In sostanza è stata lasciata aperta la possibilità di avere discoteche aperte il 14 febbraio, per San Valentino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Saranno prorogati perdiecil'diall'aperto e la chiusura delle. E' l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri. In sostanza è stata lasciata aperta la possibilità di avereaperte il 14 febbraio, per San Valentino L'articolo proviene da Firenze Post.

