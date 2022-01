Cdm alle 16 | sul tavolo le nuove misure contro il Covid

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, oggi nuovo Cdm: dalle mascherine alle discoteche, le ipotesi sul tavolo - marin_cdm : RT @RussoSusye2012: Ogni volta che un politico pronuncia la frase 'stiamo lavorando...' un voto muore. Possibile che non abbiano sensibilit… - biancacle : Covid, oggi nuovo Cdm: dalle mascherine alle discoteche, le ipotesi sul tavolo | Sky TG24 - marin_cdm : RT @SereDomenici: Comunque bando alle ciance: Chi è in buonafede e vuole dare prove ai futuri elettori si allontani dal Governo, altrimenti… - Giacomio_ : RT @flayawa: Vi spiego come funziona il nuovo legislatore: Draghi va in CdM ed espone gli ordini ricevuti da lui e Mattarella, il CdM eseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm alle

...essere affrontati subito e altri nel provvedimento all'esame del governo nel prossimo, forse ... Estendereelementari le regole già in vigore per medie e superiori: la classe va in didattica a ...Ma non solo: sul tavolo anche il caro bollette e gli aiutiaziende. Oggi inizia la fase 2 del governo Draghi, considerando che scade in data odierna il decreto sulle restrizioni approvate prima ...Con il prossimo decreto anti Covid le regole per la quarantena a scuola dovrebbero cambiare ancora: si va verso un’equiparazione delle regole ...ROMA - Due provvedimenti in una settimana per prorogare le misure in scadenza e mettere ordine al resto, dalle quarantene a scuola fino al sistema dei colori e alla durata del green pass per chi ha fa ...