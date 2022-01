Catanzaro | Pelliccioni | “Sassuolo-Moro operazione top Ringraziamo il presidente”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Alfio, Ds del, al termine della sessione invernale di calciomercato per i giallorossi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro Pelliccioni

Mediagol.it

...AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ci sarà ancora una siciliana nel cammino del, che ... Per questo, Alfio- ds giallorosso - ha detto che giocando 'come contro il Palermo, sarà ...E voglio ringraziare la famiglia Noto e i direttori Foresti e; è vero che io ho deciso di venire a, ma anche loro hanno dimostrato di volermi fortemente'.Le dichiarazioni di Alfio Pelliccioni, Ds del Catanzaro, al termine della sessione invernale di calciomercato per i giallorossi ...Il terzino alla Reggiana, la punta alla Vibonese. Ma nel mese di gennaio diversi arrivi e una piacevole permanenza ...