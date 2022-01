Advertising

Mediagol : Castagnini: “Altra punta, Valdifiori e svincolati. Bari e Catanzaro? Rispondo così” -

Ultime Notizie dalla rete : Castagnini Altra

Mediagol.it

... mentre in mezzo Luperini, anche lui mai contagiato, è in vantaggio su Fella; davanti l'... ex tecnico e dirigente del Palermo, scomparso ieri: "ha vinto il campionato con lui a Cosenza ......- Il direttore sportivo del Palermo Renzofa il punto della situazione in casa rosanero rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Prima Tivvù': 'Bisognerebbe slittare di un'...L'intervista esclusiva concessa dal direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, alla redazione di Mediagol.it. Il dirigente toscano traccia un bilancio consuntivo del calciomercato rosanero, al ...L'intervista esclusiva concessa dal direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, alla redazione di Mediagol.it. Il dirigente toscano traccia un bilancio consuntivo del calciomercato rosanero, al ...