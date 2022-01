Caso Greenwood: Cristiano Ronaldo, Pogba e De Gea smettono di seguirlo su Instagram (Di lunedì 31 gennaio 2022) Caso in casa Manchester United dopo i fatti che riguardano il giovane attaccante inglese accusato di violenza ai danni della sua fidanzata Leggi su itasportpress (Di lunedì 31 gennaio 2022)in casa Manchester United dopo i fatti che riguardano il giovane attaccante inglese accusato di violenza ai danni della sua fidanzata

Advertising

GiacomoLeoneC1 : @NausicaMattiac2 Piuttosto di una persona che non era nemmeno a conoscenza dell'esistenza di Mason Greenwood e trat… - bafilu : btw per il caso greenwood qualcosa mi puzza vediamo come va a finire, se fosse davvero tutto vero, questo è l'esemp… - Giovann14793883 : RT @gabbores: ?? #ManchesterUnited: #Greenwood fuori rosa fino a nuovo avviso per il caso di molestie alla sua compagna. - albertomarti : RT @FuianoFederico: Mi sento di dire una cosa sul caso #Greenwood (persona molto piccola). Non ha rovinato la sua carriera, ma la vita di H… - flashpoke : RT @blvckgnr: Una ragazza che di fronte all'ennesimo caso di violenza subita da una donna risponde 'greenwood non ha imparato da Ronaldo a… -