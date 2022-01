Caso Attanasio, FdI guida l’azione per smuovere l’Ue: 48 eurodeputati firmano l’appello bipartisan (Di lunedì 31 gennaio 2022) È diventata bipartisan la battaglia portata da FdI al Parlamento europeo affinché l’Ue si schieri con forza al fianco dell’Italia nella richiesta di verità e giustizia per l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabinieri Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo, uccisi a febbraio dello scorso anno in un agguato mentre erano in missione in Congo. Sono, infatti, di tutti gli schieramenti i 48 eurodeputati che hanno sottoscritto un appello alle istituzioni comunitarie perché aiutino a ottenere «verità» sulla vicenda. l’appello bipartisan alle istituzioni Ue A dare notizia dell’appello è stato l’eurodeputato di FdI-Ecr, Carlo Fidanza, che con il suo gruppo aveva già promosso un’interrogazione all’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) È diventatala battaglia portata da FdI al Parlamento europeo affinchési schieri con forza al fianco dell’Italia nella richiesta di verità e giustizia per l’ambasciatore Luca, il carabinieri Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo, uccisi a febbraio dello scorso anno in un agguato mentre erano in missione in Congo. Sono, infatti, di tutti gli schieramenti i 48che hanno sottoscritto un appello alle istituzioni comunitarie perché aiutino a ottenere «verità» sulla vicenda.alle istituzioni Ue A dare notizia delè stato l’eurodeputato di FdI-Ecr, Carlo Fidanza, che con il suo gruppo aveva già promosso un’interrogazione all’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e ...

