Carrasco | Lasciare Kawasaki è lasciare una famiglia | ma voglio nuove sfide - News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carrasco Lasciare

WorldSBK

: "Siete stati una famiglia" Inoltre, a parlare è stata anche la stessa: "Le gare sono difficili, non solo in pista dove le persone possono vedere ciò che fai, ma anche in momenti ...Se accettate le dimissioni di Guillén, si tratterebbe del terzo ministro in sei mesi al'incarico dopo Juan, attuale ministro della Difesa, e Luis Barrenzuela.La pilota ex SSP300 andrà a correre in Moto3 nel team Boé. A ufficializzare la notizia il Kawasaki Racing Team, con il quale ha corso per 5 anni ...Dopo cinque stagioni, 50 gare, 12 podi, sette vittorie e tre pole position Ana Carrasco lascia il Campionato del Mondo FIM Supersport 300 per tornare nel paddock della Moto3™. Carrasco nel 2017 ha eso ...