Caro bollette e aiuti anti Covid: la «fase 2» del governo Draghi dopo la pausa Quirinale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dall’allarme sui rincari dell’energia ai sostegni alle imprese, il primo Consiglio dei ministri della fase 2 del governo Draghi è l’occasione per fare il punto sugli interventi necessari in ambito economico: ecco le decisioni che potrebbero essere prese nel Cdm e quali regole resteranno Leggi su corriere (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dall’allarme sui rincari dell’energia ai sostegni alle imprese, il primo Consiglio dei ministri della2 delè l’occasione per fare il punto sugli interventi necessari in ambito economico: ecco le decisioni che potrebbero essere prese nel Cdm e quali regole resteranno

Advertising

HuffPostItalia : Davide Serra: 'Senza Draghi, altro che caro bollette, ci spengono direttamente la luce' - FratellidItalia : Il mondo produttivo è in ginocchio, migliaia di imprese e Partite Iva hanno chiuso, strette tra caro bollette e inf… - CarloCalenda : Basta proposte irrealizzabili per il #Quirinale. In questi giorni sembra che la politica si possa fare solo nelle s… - Agenparl : Unione Naz. Consumatori su Istat Pil: bene, manca +0,5% a Pil pre-crisi, ma pesa caro bollette) - - PaoloCaioni : RT @ItaliaViva: FISCO E TRIBUTI - CARO BOLLETTE - SEN. @LauraGaravini (IV/ESTERO): 'GOVERNO BEN CONSAPEVOLE DISAGI CREATI A FAMIGLIE E IMP… -